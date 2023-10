El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de Patricia Bullrich y Mauricio Macri este miércoles al expresar que no apoyará a ninguno de los candidatos a presidente en el balotaje de noviembre.

En conferencia de prensa el intendente porteño afirmó: "El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Quiero ser bien claro, las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para todos los argentinos. Es nuestra responsabilidad defenderlos porque lo que viene es más dolor".

Rodríguez Larreta repartió críticas para Sergio Massa, de quien dijo que representa la "relección del populismo kirchnerista", como para Milei a cuyas propuestas calificó de "peligrosas para la democracia".

El el discurso que dio desde el atril de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño apuntó a fortalecer la "unidad" de Juntos por el Cambio.

Ante los micrófonos de la prensa Larreta remarcó que su posición es la que elige la "mayoría de Juntos por el Cambio". En este sentido nombró a María Eugenia Vidal, el radicalismo, la Coalición Cívica, Graciela Ocaña y Miguel Ángel Pichetto.

En contraposición el candidato vencido en las Paso, criticó la reunión "en secreto" que tuvieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei para acordar el apoyo de cara al balotaje.

"Fue una reunión a medianoche, en secreto, no sabía nada. No se qué acordaron ni que hablaron", afirmó Larreta. Asimismo no avanzó sobre un posible pedido de expulsión o de una ruptura de Juntos por el Cambio.