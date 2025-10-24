El Club Atlético Belgrano informó que murió un hincha en un choque ocurrido en la autopista Rosario - Córdoba.

Este jueves se jugó la semifinal de la Copa Argentina en Rosario y hubo gran convocatoria de hinchas celestes.

"El Club Atlético Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, socio de nuestra institución, ocurrido en un accidente automovilístico en el día de la fecha. Nos encontramos en contacto con su familia y las de sus compañeros de viaje, acompañando este momento de dolor. Q.E.P.D.", publicó el club en sus redes sociales.

El accidente ocurrió la altura de Cañada de Gómez, en el kilómetro 356. El auto en el que iba la víctima impactó contra un camión desde atrás.

Además, iban otras dos personas en el auto que se encuentran heridas de gravedad. Fueron trasladadas de urgencia a un hospital de la zona.