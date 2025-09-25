En la mañana de este miércoles, en la Ruta Provincial 5 de la provincia de Salta, un camión quedó completamente atravesado sobre la calzada y bloqueó ambos carriles durante horas.

Las autoridades se acercaron al lugar, notaron que el chofer del camión no se encontraba en buen estado y procedieron a realizarle un test de alcoholemia. El resultado fue de 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que representa un nuevo récord -negativo- a nivel nacional.

La escena fue advertida por un chofer de un colectivo de larga distancia que dio aviso al 911. Tras esto, agentes de la Policía de Salta y de la Dirección Vial realizaron los procedimientos correspondientes.

Las autoridades le secuestraron al conductor ebrio la licencia de conducir, le retuvieron el vehículo y le labraron las infracciones correspondientes.