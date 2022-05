Un niño de 2 años fue internado este miércoles en el Hospital Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan, diagnosticado con “hepatitis con origen desconocido”, según se informó oficialmente.

El pequeño, que fue atendido el lunes en un centro de salud periférico, fue derivado a dicho nosocomio de referencia regional y según se informó a Télam la médica que lo atiende, Paulina Bordón, “está internado en sala común y permanece estable, no tiene signos de enfermedad avanzada en el hígado y neurológicamente está bien”.

En tanto, desde el Gobierno provincial, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, indicó que “se envió a analizar al Instituto Malbrán una muestra de sangre y de materia fecal y no sabemos cuándo estarán los resultados".

La funcionaria señaló que “se descartó por análisis específicos que el pequeño tenga las hepatitis A, B y C, de Epstein-Barr y citomegalovirus, con lo que no se detectó qué lo afecta” y agregó que en el Instituto Malbrán, “analizan F41 para Adenovirus, y de Hepatitis D y E” y se esperan los resultados.

No obstante ello, Bordón dijo que “el niño no tiene factores de riesgo como para tener otro tipo de hepatitis”, a lo que agregó que “las hepatitis comunes no dejan secuelas y en cuestión de semanas se resuelven”, pero que “en este caso, al no saber la causa, desconocemos cómo se desarrolla y no podemos anticipar tiempo de evolución y de resolución de la enfermedad”.

