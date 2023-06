El próximo domingo 11 de junio se llevarán a cabo las elecciones provinciales en San Luis, en las que cerca de 400 mil ciudadanos están habilitados para elegir gobernador y vicegobernador, senadores, diputados provinciales y autoridades municipales.

En la provincia cuyana se aplicará el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, conocido como Ley de Lemas, donde más de 5500 candidatos competirán por los cargos mencionados, estableciendo un récord en la historia de la provincia cuyana.

En esta elección, cada coalición política que se presente será considerada un lema, y estará integrada por varios sub lemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición. El sub lema ganador será aquel que dentro del lema más votado, obtenga la mayor cantidad de votos.

La coalición “Unión por San Luis”, promovida por el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá, presentó alrededor de 150 sub lemas para la gobernación. Su candidato principal es Jorge Fernández, quien hasta hace poco fue integrante del Superior Tribunal de Justicia provincial. Fernández se presenta con el sub lema “Celeste Unidad” y tiene como candidata a vicegobernadora a la senadora nacional, Eugenia Catálfamo.

Por este espacio, también se postulan Mariela Cros con el sublema “Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo”; el actual ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con “Blanca Azul y Blanca”; y Diego González, con “Modelo Productivo”.

Por otro lado, el lema “Cambia San Luis” de Juntos por el Cambio, presenta a Claudio Poggi como su principal candidato para la gobernación, con el sub lema “Avanzar". La coalición opositora presentó 37 sub lemas para el cargo de gobernador, con el aval del ex mandatario provincial y actual senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, enfrentado con su hermano.

En esta votación, por primera vez en los 40 años de democracia en San Luis, la izquierda presenta candidatos para los principales cargos de la provincia. La lista del “Frente de Izquierda y de Trabajadores” tiene como principales candidatos a Johana Anahí Gómez y Darío Iván Amado para gobernadora y vicegobernador, respectivamente.

Además de los cargos de gobernador y vicegobernador, los ciudadanos de San Luis tendrán que elegir 5 bancas de senadores y 21 de diputados provinciales, 17 intendencias, 38 comisionados municipales y más de 70 cargos de concejales.

Es importante mencionar que las elecciones se desarrollarán de manera desdoblada, es decir, los votantes deberán volver a las urnas en agosto y octubre para elegir, además de presidente y vicepresidente, a los senadores y diputados para el Congreso de la Nación.