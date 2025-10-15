El titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, dijo que el swap con Estados Unidos por 20 billones de dólares se concretará "muy pronto" mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, agregó que negocian en otros acuerdos con el gobierno norteamericano.

Ambos se presentaron este miércoles en un panel en el Atlantic Council, en Washington, después del fallido encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Horas antes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el salvataje del gobierno argentino podría ascender a 40 billones de dólares.

Los dos referentes del equipo económico libertario evitaron dar precisiones mientras avanza el cronograma electoral hacia el 26 de octubre.

“Conceptualmente hemos llegado a un acuerdo sobre el diseño del swap, aunque aún seguimos trabajando en la documentación final”, dijo Bausili. Ante una repregunta sobre su podría ser en las próximas dos semanas, el titular del BCRA respondió: "Eso espero".

Bausili también dijo que es "inconsistente" evaluar si la ayuda norteamericana es suficiente debido a que existen "muchas herramientas". Además agregó: "el uso de una u otra dependerá de las condiciones económicas y de los objetivos en cada momento. La otra herramienta es la intervención en los mercados".

Por otra parte Caputo dijo que el gobierno argentino negocia "otras cosas" con la administración Trump. Aunque advirtió que no podía dar detalles debido a la privacidad de la negociación.