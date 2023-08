Schiaretti: “Milei fue el que mejor pudo capitalizar la bronca contra la grieta”

Juan Schiaretti, ahora candidato a presidente, dedicó sus primeros tres minutos de discurso para hacer referencia a la performance de Javier Milei: el “libertario” resultó el precandidato más votado en la provincia de Córdoba y en gran parte de la zona central de la Argentina. Según el gobernador de Córdoba, la muy buena elección de Milei -en la provincia y el país- expresa el hartazgo de los argentinos con “la grieta”.

Con el 94 por ciento de las mesas escrutadas en la provincia de Córdoba, Milei obtiene el 33,7 por ciento de los votos contra el 25,1 por ciento de Schiaretti-Randazzo

“Quiero agradecer al pueblo de Córdoba y a todo el pueblo argentino. Quiero felicitar a Javier Milei, el candidato más votado en la provincia de Córdoba”, abrió Schiaretti su discurso en el Quorum, donde se vio una menor cantidad de personas en comparación a las elecciones provincial y municipal (Capital).

“Nosotros, como fuerza política del interior, que expresa la cultura del trabajo y el federalismo, fuimos apoyados por los cordobeses y estamos en carrera por la presidencia”, agregó el mandatario, con Juan Brügge, Martín Llaryora y Florencio Randazzo a sus espaldas

Por supuesto no faltaron “los palos” para el peronismo k: “El kirchnerismo no llega al 10 por ciento en la provincia de Córdoba, porque Córdoba no quiere saber nada con el autoritarismo. Esto a nosotros nos tonifica”.

“Queremos llevar el modelo Córdoba al país, porque es el modelo de la libertad de prensa, el modelo que nunca persigue a nadie, y que hace federalismo en serio porque trabajamos con todos los municipios y comunas”, dijo en otro tramo de su discurso Schiaretti.

“Queremos para nuestra patria un modelo de producción y trabajo, y que acabe con la cultura del subsidio que impulsó el kirchnerismo”, manifestó Schiaretti. Los resultados de las PASO seguramente moverán el tablero de alianzas y se abrirán nuevas posibilidades electorales que con seguridad involucrarán a Schiaretti, que ronda con Hacemos por Nuestro País el 5 por ciento de los votos a nivel nacional.