El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó públicamente su respaldo al presidente argentino Javier Milei, en un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter), donde destacó el acompañamiento del presidente norteamericano Donal Trump al rumbo económico emprendido por Argentina.

“Así como @POTUS expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial. El apoyo de EE. UU. al gobierno del presidente @JMilei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza”, escribió Bessent.

En su publicación, Bessent también cuestionó duramente a la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien acusó de obstaculizar medidas que permitirían mantener la cooperación de el país norteamericano con aliados estratégicos como Argentina.

“@SenWarren debería avergonzarse por intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de EE. UU. En cambio, debería centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora.”, añadió.

El mensaje fue interpretado en la Casa Blanca como una señal de alineamiento entre la Casa Blanca y el gobierno argentino, en momentos en que ambos países buscan fortalecer su vínculo económico y estratégico.