La administración de Donald Trump formalizó este martes la firma del llamado “Acuerdo de Estabilización Económica con el Banco Central de la República Argentina”. Según confirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la medida busca respaldar la gestión del presidente Javier Milei y fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta en X, el funcionario norteamericano explicó que el acuerdo “no es un rescate, sino un puente hacia un mejor futuro económico para Argentina”. Además, destacó que el país “tiene ahora la oportunidad de abrazar la libertad financiera”.

En ese sentido, Bessent elogió los esfuerzos del Gobierno libertario para revertir políticas previas y combatir la crisis luego de “décadas de declive provocadas por el radicalismo izquierdista de los gobiernos peronistas”, según sostuvo.

El funcionario concluyó el mensaje afirmando que, para Estados Unidos, es prioritario evitar “otro Estado fallido en América Latina”. Asimismo, reiteró que el presidente Trump “apoya plenamente las reformas y la estrategia fiscal de Milei para volver a hacer grande a la Argentina”.