Estados Unidos volvió a respaldar a Milei. Este miércoles se conoció que el Tesoro de EE.UU podría aportar hasta 40.000 millones de dólares. La mitad ya está asegurada a través del swap de monedas, y la otra mitad continúa en negociación con bancos privados y fondos soberanos.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones junto a nuestra línea de swap. Incluye bancos privados y fondos soberanos, enfocado en el mercado de deuda”, dijo Scott Bessent.

Además agregó que distintos bancos y fondos soberanos están interesados en participar. En paralelo, el funcionario estadounidense, precisó que “el Tesoro de EEUU compró pesos argentinos en el mercado esta mañana”.

Si se concreta la operación con privados, la ayuda total ascendería a 40.000 millones de dólares . El objetivo es garantizar los pagos de deuda futuros y dar un respaldo financiero al país.

El anuncio llega tras la reunión de Donald Trump con Javier Milei en la Casa Blanca, que reforzó el vínculo con la Argentina. “Es una elección muy importante que está siendo mirada por el mundo, la victoria es muy importante”, dijo Trump en el encuentro que se realizó en el Salón Oval.

“En Argentina si el Presidente no vence, sé que la persona que se postula nuevamente es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces si eso sucede no seremos generosos con Argentina, si él (Javier Milei) pierde nos seremos generosos con Argentina”, afirmó.