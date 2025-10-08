Se está desarrollando la última audiencia en el juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se conocerá el veredicto para los miembros de “La banda de los copitos”: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. El proceso tiene lugar en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°6 de Comodoro Py y es contra los autores materiales del hecho que conmocionó al país el 1 de septiembre de 2022. La investigación por eventuales responsabilidades políticas y autoría intelectual se investigó en otra causa, parcialmente archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti hace algunos días.

El tribunal integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari dará a conocer hoy su sentencia luego de la declaración de 157 testigos. La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel, el hombre que gatilló dos veces frente en la cara de quien en aquel momento era la vicepresidenta de la Nación. Se le imputan los cargos de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por violencia de género en modalidad de violencia política y por empleo de arma de fuego. Además, carga con imputaciones por receptación ilegítima y portación ilegal de un arma de guerra.

“Esta causa estuvo armada”, dijo Sabag Montiel en sus últimas palabras, al comenzar la última audiencia del juicio. Además, en un desvarío conceptual comparó su situación con la de la causa Nisman, donde según sus palabras se le plantó un arma a “una persona del entorno como Lagomarsino”.

Por su parte, Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel al momento de los hechos, fue acusada por los mismos cargos pero en calidad de partícipe necesaria y la fiscalía solicitó 14 años de prisión.

Tanto la defensa de Sabag Montiel como la de Uliarte tuvieron como estrategia buscar que sean declarados incapaces por sus condiciones de salud mental. La defensa de Sabag Montiel dijo que el acusado no tiene la capacidad de reconocer la gravedad de lo que hizo y que debe ser declarado inimputable debido a que el arma que empuñó no estaba en condiciones de ser disparada al tener el cargador parcialmente salido.

Distinto es el caso de Nicolás Carrizo, quien oficiaba de líder de la llamada “Banda de los Copitos”, ya que tanto la querella como la fiscalía retiraron la acusación en su contra. Durante el proceso, Carrizo dio declaraciones periodísticas donde le pedía “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner y dijo que los mensajes que lo involucraban solo habían sido “una broma de mal gusto”.