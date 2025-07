Alejandra "Locomotora" Oliveras sigue internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado, tras haber sufrido un ACV isquémico hace una semana, según el parte médico sobre la salud de la ex boxeadora que se difundió este domingo 20 de julio en la provincia de Santa Fe.

“Se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cullén, continúa clínicamente estable, con el control de su respuesta neurológica, con pronóstico reservado”, informó esta mañana, cerca de las 11, el director del centro de salud, Bruno Moroni.

Actualmente, “Locomotora” atraviesa el postoperatorio de una craniectomía descompresiva, una intervención realizada el miércoles tras una tomografía que evidenció un deterioro en su estado. La cirugía consistió en aliviar la presión intracraneal mediante la creación de un espacio que permitiera liberar la tensión que afectaba otras zonas del cerebro y así evitar daños mayores.

Según publicó el diario Clarín, Jesús, hermano de la ex boxeadora brindó detalles acerca de la "evolución" que presenta el estado de salud: "Ella en este momento se encuentra estable. Sigue en un coma inducido, aunque le bajaron un poco la medicación. Pero está estable", puntualizó.

En diálogo con TN, Jorge adelantó que Locomotora tuvo "reacciones" y reveló como es el tratamiento que le están realizando los especialistas en el Hospital Cullen. "Ella ya movió un ojo un poco y la mano derecha. Es una buena señal. Luego de eso, volvieron a inducirla porque necesita que no consuma tanto oxigeno como para que descanse", explicó.

Locomotora Oliveras está internada en el Hospital Cullen de Santa Fe desde el pasado lunes.

"Esta clase de pruebas se la harán durante 10 días, e irán viendo cómo va reaccionando. Acá hay que estar atentos, porque hay cambios hora por hora, aunque hay sólo dos partes médicos por día", se lamentó Jesús.

Desde el inicio de su internación, la exboxeadora —quien iba a integrar la convención constituyente en su provincia para impulsar reformas en la Carta Magna— presenta una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

Tras realizarse los estudios del caso, los médicos concluyeron que "Locomotora" había sufrido un ACV isquémico del lado izquierdo entre la noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14.

Debido a su cuadro clínico, la ex boxeadora -que la semana pasada se sometió a una cirugía plástica, aunque no se determinó si esa operación tiene relación con el ACV- no pudo asistir a la Legislatura provincial para jurar como convencional en el comienzo de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.