La legendaria banda de rock internacional, The Rolling Stones cumple este año su 60 aniversario y continúa más vigente que nunca. Como un homenaje a estos grandes del rock, la señal OnDirectv (canal 201 & 1201 HD) estrena una exclusiva serie documental de cuatro partes "My Life as a Rolling Stone".

Cada episodio está dedicado a la vida de cada uno de sus miembros: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts. La producción también estará disponible a través de la plataforma de streaming Directv Go

My Life as a Rolling Stone cuenta la historia de una de las mejores bandas de rock del mundo como nunca antes se había hecho. Explora a The Rolling Stones a través de la mirada de cada miembro, profundizando en sus personalidades, pasiones y recuerdos de los últimos 60 años. Los episodios presentan un retrato íntimo de cada artista y muestra cómo estos genios individuales se unieron para crear la música que ha sido la banda sonora de la vida de millones de personas.

La serie documental presenta un acceso inigualable a material de la banda, con entrevistas recientemente filmadas con sus miembros y con un elenco estelar de artistas que han amado y se han inspirado en The Rolling Stones, como Rod Stewart, Tina Turner, Slash y Steven Tyler, entre muchos otros. Incluye imágenes inéditas e historias exclusivas de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood entrelazadas con reportajes y presentaciones nuevas y de archivo. La historia de Charlie Watts, quien lamentablemente falleció en agosto de 2021, es contada a través de tributos de sus compañeros de banda, admiradores y amigos, junto con entrevistas de archivo del baterista.

Con dos episodios cada semana, My Life as a Rolling Stone se podrá ver en OnDirectv los jueves 4 y 11 de agosto desde las 21.

También estará disponible a través de Directv Go. Luego, se podrá encontrar en formato on demand en Directv Go.