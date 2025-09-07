Este domingo por la mañana se registró un incendio en un conventillo ubicado en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una persona fallecida y al menos ocho heridos.

Según precisa Infobae, el fuego comenzó cerca de las 8 de la mañana. Bomberos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar y pudieron sofocar las llamas.

En el lugar viven 13 familias. Al ingresar al lugar, oficiales encontraron muerto a un hombre que estaba en silla de ruedas.

Además, el servicio de emergencias debió oxigenar a 5 mujeres y 3 varones. Solo uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Argerich.

Todo ocurrió sobre la calle Wenceslao Villafañe 439. Luego deevacuar a los vecinos, los bomberos trabajaron para evitar que las llamas alcancen las viviendas linderas.