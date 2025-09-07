Se incendió un conventillo de La Boca: hay al menos un muerto y 8 heridos
El hecho se registró en la calle Wenceslao Villafañe al 400. En el lugar viven 13 familias.
Este domingo por la mañana se registró un incendio en un conventillo ubicado en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una persona fallecida y al menos ocho heridos.
Según precisa Infobae, el fuego comenzó cerca de las 8 de la mañana. Bomberos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar y pudieron sofocar las llamas.
En el lugar viven 13 familias. Al ingresar al lugar, oficiales encontraron muerto a un hombre que estaba en silla de ruedas.
Además, el servicio de emergencias debió oxigenar a 5 mujeres y 3 varones. Solo uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Argerich.
Todo ocurrió sobre la calle Wenceslao Villafañe 439. Luego deevacuar a los vecinos, los bomberos trabajaron para evitar que las llamas alcancen las viviendas linderas.