En nuestro país se avecina el debate por la renovación de la ya vieja Ley de Discapacidad, la cual tiene origen en 1981.

Así lo explicó Fernando Galarraga, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en una entrevista con Canal 10:

"El gran reto es que la nueva ley que estamos construyendo refleje la nueva mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad"

En ese sentido, afirmó que el paradigma vigente es médico, capacitista y hace énfasis en que la persona tiene un déficit.

"Necesitamos que la nueva ley refleje una nueva mirada, que se piense en la persona como un sujeto de derecho de manera íntegra", señaló Galarraga.

Es por eso que, según indicó el titular de Andis, "era necesario hablar con la sociedad, ver cuáles son las demandas y las propuestas".

Si bien el proyecto de la nueva ley es propuesto por el oficialismo pero busca ser participativa y plural con los aportes de los dirigentes opositores.

En cuanto a las conclusiones que arrojó la recogida de datos por parte de la sociedad, encontraron dos grandes aspectos como esenciales.

Por un lado, desarrollar una educación más inclusiva: "Hoy en día en Argentina conviven dos sistemas paralelos, el especial y el común. Necesitamos que esos sistemas se transformen en uno solo y puedan generar oportunidades de inclusión real".

Por otro lado, la inclusión laboral, que, según Galarraga "es la gran deuda que tenemos con la discapacidad, hoy 8 de cada 10 personas no trabajan, el Estado solo cumpliendo el cupo laboral, que no lo cumple, no alcanza para resolver esta temática"

La idea del oficialismo es que en agosto comience a debatirse el proyecto en el Congreso para que antes de fin de año pueda ser aprobado.