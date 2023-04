Luego de los incidentes entre colectiveros bonaerenses en General Paz, en los que el ministro de Seguridad de Axel Kiciloff recibió varios golpes de puño en medio de las protestas de choferes tras el asesinato del conductor Daniel Barrientos, Sergio Berni reveló sus sospechas sobre lo ocurrido y habló de “emboscada”. Además, señaló: “No sé si nos tiraron un muerto”.

El polémico funcionario dijo que el episodio no fue “un hecho habitual” y se explayó indicando que "por lo general, los delitos siempre tienen patrones. No es común que un auto cruce a un colectivo a las 4 de la madrugada y no se lleven nada”, detalló.

Y agregó: “Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con un armamento que usan delincuentes de alta monta y con una munición que sale una fortuna. Nada nos cierra”, dijo sobre el crimen del chofer de la línea 620, en La Matanza.

Mirá la el video:

Berni fue más allá al describir el homicidio y dejó abierta la puerta para una hipótesis polémica: “Lo fusilaron, no se resistió. Los delincuentes se llevaron una cartera que no tenía plata y ni siquiera abrieron. No sé si nos tiraron un muerto”, declaró a A24.

Cabe recordar que el ministro de Seguridad de Buenos Aires fue agredido con golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de un compañero en La Matanza, crimen por el cual la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.

El asesinato de Barrientos ocurrió a las 4.30 de este lunes en la localidad de Virrey del Pino, cuando su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la policía y avaladas por testigos del trágico episodio.