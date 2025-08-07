El mercado de materiales para la construcción sigue sin mostrar señales claras de recuperación. En julio de 2025, las ventas apenas variaron respecto al mismo mes del año anterior, con una suba marginal del 0,1%, mientras que cayeron un 0,47% en comparación con junio.

Estos números reflejan una situación de estancamiento prolongado en el sector.

A pesar de este freno mensual, el acumulado del año muestra una mejora del 9,20% frente al período enero-julio de 2024, cuando la actividad había sido fuertemente golpeada por el ajuste económico iniciado en diciembre de 2023.

Los datos surgen del Índice Construya (IC), que monitorea las ventas de materiales de construcción al sector privado por parte de las empresas que integran el grupo Construya.

Desde la entidad señalaron que "los despachos de insumos en julio se mantuvieron estables, dejando atrás la inestabilidad provocada por las condiciones climáticas durante mayo y junio".

Sin embargo, alertaron que "la obra privada parece sostener su actividad, aunque sin mostrar señales de expansión capaces de compensar la retracción en la inversión pública. A esto se suma la reciente suba de tasas de interés, que representa un nuevo desafío para el sector".