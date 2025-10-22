Sin rastro de los jubilados desaparecidos: hallaron una fogata cerca de su camioneta

A once días de su desaparición, continúa la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69 años, pareja de jubilados que fue vista por última vez el 11 de octubre, cuando partió desde Comodoro Rivadavia hacia la localidad de Camarones, provincia de Chubut. Desde que ambos emprendieron el viaje no se tienen noticias sobre su paradero.

El fiscal jefe Cristian Olazábal encabeza la investigación junto al Ministerio Público Fiscal (MPF) y personal de Prefectura Naval, Policía provincial, Bomberos, Defensa Civil y voluntarios.

A la búsqueda se incorporaron nuevos perros rastreadores y vehículos 4x4 tras hallarse una fogata reciente cerca del lugar donde fue encontrada la camioneta en la que viajaban los jubilados. El vehículo estaba empantanado, cerrado y con pertenencias personales en su interior, pero sin los celulares.

Según explicó el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, el rodado fue encontrado fuera de la ruta 1 y con sus pertenencias dentro. “El auto no estaba vandalizado, pero sí cerrado desde afuera”, precisó el funcionario.

El hallazgo de la fogata reorientó la búsqueda hacia los alrededores del sitio, con un operativo que incluye drones, rastrillajes por cuadrículas y sobrevuelos. Las condiciones climáticas adversas (principalmente el fuerte viento) complicaron el trabajo de los equipos caninos, lo que obligó a ampliar la zona de cobertura.

La Fiscalía informó que todas las hipótesis permanecen abiertas, incluyendo la posibilidad de un accidente o un hecho delictivo. También se desarrollan allanamientos, entrevistas y análisis de cámaras y antenas de telefonía celular para reconstruir los últimos movimientos de la pareja.

La última señal de sus teléfonos fue captada por una antena de Caleta Córdova el sábado 11 a las 9.50. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el paso de la camioneta en sentido sur-norte, camino a la Ruta Provincial 1. Desde entonces, nada más se supo de ellos.

“Estamos muy desorientados porque la situación es extraña: dos personas mayores que desaparecen sin dejar rastro. Lo único que queremos es encontrarlos”, expresó Gabriela Kreder, hija de Pedro, en contacto con los medios.