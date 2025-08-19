El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una de las enfermedades más graves para la salud infantil. Si bien puede presentarse en cualquier edad, los afectados son, en su mayoría, menores de 5 años. La afección provoca la destrucción de glóbulos rojos, disminución de plaquetas y fallos renales, pudiendo extenderse además a otros órganos.

De acuerdo a diagnósticos médicos, la enfermedad se transmite, principalmente, a través de la ingesta de alimentos o agua contaminados por la bacteria Escherichia coli. La toxina produce una infección intestinal y daña los vasos sanguíneos del riñón, desencadenando el cuadro clínico. De esta manera, las causas de la afección se remiten al consumo de carne mal cocida, productos lácteos o jugos sin pasteurizar y frutas o verduras contaminadas. También es posible contraer el síndrome a partir del manejo de alimentos con las manos sin higienizar, o mediante la transmisión de persona a persona en espacios concurridos por niños, como guarderías o jardines de infantes.

En suma, el Síndrome Urémico Hemolítico representa una enfermedad grave y potencialmente mortal, siendo la primera causa de insuficiencia renal aguda infantil en Argentina. Por ello, es fundamental tratar el cuadro en las primeras instancias y, sobre todo, prevenirlo mediante prácticas cotidianas y sencillas en el hogar.

Síntomas y detección

Los profesionales recomiendan atender a los siguientes signos, que podrían ser índice de la enfermedad:

Diarrea acuosa o con sangre

Vómitos

Dolor abdominal

Decaimiento

Fiebre leve o ausente

Palidez progresiva

Disminución en el volumen urinario

Cambios en el estado de ánimo

Además, en los casos más graves, pueden presentarse convulsiones o trastornos neurológicos. Ante la presencia de estos síntomas, es fundamental recurrir a un especialista. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, que permiten detectar anemia y descenso en las plaquetas, así como también con estudios de función renal, que evalúan los niveles de urea y creatinina. La enfermedad precisa de un seguimiento estricto, ya que pueden presentarse secuelas incluso una vez terminado el tratamiento.

Prevención

Frente a la gravedad del síndrome, la prevención aparece como el recurso más eficaz y simple, ya que solo requiere cumplir con las siguientes pautas de higiene: