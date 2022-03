El actor Fabián Gianola fue sobreseído en tres de las cuatro causas por abuso sexual realizadas por la actriz Fernanda Meneses.

La medida fue tomada por la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano quien además dictó la extinción de la acción penal por prescripción en la causa que le inició la actriz por supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en las instalaciones de Canal 9.

El documento de 13 páginas, fechado el 28 de marzo expresa: "Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola y consecuentemente, compete disponer su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”.

Alejandro Cipolla, abogado de Meneses, dijo a TN: “Lo sobreseyeron por el transcurso del tiempo respecto de tres causas, pero no por la principal, que es el abuso sexual con acceso carnal”. Sin embargo, el letrado aclaró que apelará los demás hechos.

La denuncia de Fernanda Meneses

Fernanda Meneses fue amiga y colega del actor durante casi 20 años. En 2018 realizó una denuncia mediática y relató: “En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”.

“Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron”, contó Fernanda. También comentó que ese día en el set de filmación se encontraban Tití Fernández y Claudio María Domínguez. “Estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”, expresó.

Además relató su punto de vista sobre Gianola y expresó: “No quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite, debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo, 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él”.

Fernanda, ella describió haber sido abusada por su examigo en al menos tres ocasiones: “Hubo una tercera vez que me acosó. Él me decía que quería hablar de laburo. Yo era la guionista del programa. Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo”.

En 2019 efectuó la denuncia formal ante el Poder Judicial. “Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció hoy no está con nosotros”, dijo haciendo referencia a Natacha Jaitt.