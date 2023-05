Socorristas en Red presentó la "Sistematización de Acompañamientos a Abortar realizados en 2022"

SenRed, desde 2014, de manera ininterrumpida y aún con la ley IVE/ILE, registran y publican datos sobre los abortos en Argentina. Afirman que esas estadísticas colaboraron también en la extensión de la sensibilidad despenalizadora y legalizadora del aborto.

Entre los datos salientes planteados en el informe se refleja que se brindó acompañamiento e información a 13.292 personas que manifestaron su decisión de abortar. El 10% abortó en el sistema de salud, y el resto lo hizo de manera autogestionada.

Además, el 100% recibió contención, información, instrucciones, mensajes de Whastapp, llamadas telefónicas, compañía virtual y presencial de socorristas.

Se suma a esto que el 91% de las personas que se contactó con SenRed cursaba 12 o menos semanas de embarazo, y el 70% -de las mayores de 18 años- sabía que podía solicitar un aborto voluntario y legal en el sistema de salud.

La ley es un piso, queda hacerla vivir:

La ley 27.610 se aprobó en diciembre de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021. En 2020 en medio de las medidas sanitarias tomadas por la pandemia del COVID-19, como fue el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, entre los tantos impactos que tuvo, SenRed advirtió un pico de acompañamientos: 17.534. También registró un aumento de los abortos que se acompañaron dentro de establecimientos del sistema de salud, pasando de ser 802 en 2019 a 6.430 en 2020.

El informe muestra datos desde la edad, ingresos, acceso a la información e incluye un apartado para saber si la persona ha recibido violencia machista, pero no solo se queda en los datos duros, también rescata y dialoga con las personas que acompañan las IVEs quienes manifestaron que la ley trajo tranquilidad a la hora de recibir una llamada.

“Tranquilidad de saber que íbamos a poder hacer un acompañamiento respaldado por una ley que tanto luchamos, que desde esa primera llamada podríamos mencionar diferentes espacios del sistema de salud asegurándonos de que luego seguirían distintos pasos y que más allá de sus tiempos todo debería ir bien, y en caso de que no, ahora podríamos denunciarlo” Hilando Socorros Feministas (Córdoba).

Además, esta sistematización deja acentuada los modos en que llegan a las colectivas Socorristas: un cuarto de las personas acompañadas llegó a Socorristas por un amigx (24,7%), mientras que el 21,8% ya conocía la Red por un acompañamiento anterior a abortar y un 16,2% por otra persona que fue acompañada.

Es decir que el boca en boca constituye alrededor del 73% de los motivos por los que se conoce el acompañamiento a abortar y se accede. En este sentido, se resalta que gran parte de la circulación de esta información, de estos saberes y de estos acompañamientos sea de manera oral hace a cierta politicidad de la vida cotidiana de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar.

No solo las mujeres abortan: En cuanto a la autopercepción de género 13.205 se identificaron como mujeres, 27 como no binaries, 6 como lesbianas y 5 como varones trans. También 15 personas dijeron no identificarse con ningún género.

“Acompañar, no importa dónde. Importa que sepan que no están transitando el proceso en soledad ni poniendo en riesgo su salud”, dice Ruth Zurbriggen, de La Revuelta en Neuquén.

Estas sistematizaciones ponen sobre la mesa experiencias, datos duros que se convierten en prácticas, que mejoran los acompañamientos, que se traducen en nuevas preguntas, en mejores estrategias, en nuevos sentidos en torno al aborto.

“Sistematizar, construir datos propios, feministas, desde la práctica y experiencia de acompañar esa decisión, fue y sigue siendo una apuesta política que busca disputar sentidos en torno al aborto.” Sistematización de Acompañamientos a Abortar realizados en 2022

Melina Fit, periodista e integrante de la producción escrita del informe, en diálogo con la redacción de Cba24n, puso en relieve que “gracias a la generación de datos y estadísticas feministas, cada vez hay más y mejor información para abortar.” y que si bien aún existen desafíos y es necesario seguir trabajando para hacer efectiva la Ley 27.610, el acceso al derecho al aborto se está expandiendo en todo el país.

Descargá la "Sistematización de Acompañamientos a Abortar realizados en 2022" de SenRed aquí