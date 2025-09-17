La diputada nacional del bloque de la UCR Córdoba confirmó en su cuenta de X que respaldará el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Su voto era uno de los que estaba en duda.

“Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”, dijo.

Para las 13:00 está previsto el inicio de otra sesión que promete dejar tela para cortar en el Congreso.

Puntualmente, cuando la Cámara de Diputados trate en el recinto el rechazo a los vetos del Poder Ejecutivo referidos al Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan, de Emergencia Pediátrica.

Con presión desde las calles, con masivas movilizaciones en todas las provincias, la oposición demanda conseguir dos tercios de los votos de los integrantes de la Cámara Baja que estén presentes para avanzar en la reafirmación de estas normativas.