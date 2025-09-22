La Fiscalía está llevando a cabo una investigación sobre posibles prácticas de "corrupción pública" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, e involucrarían a la empresa Suizo Argentina y otras droguerías relacionadas con el suministro de medicamentos.

El fiscal federal Franco Picardi detalló en un dictamen la "plataforma fáctica del caso", luego de levantar el secreto de sumario y en línea con la decisión del entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, de designar un defensor oficial para la causa.

Según informaron fuentes judiciales, Spagnuolo presentó un escrito solicitando la asignación de defensa oficial, y se nombró al abogado Hernán Silva para representarlo.

En su informe, Picardi destacó que la investigación se centra, por el momento, en "posibles maniobras de corrupción pública dentro de la ANDIS desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025". También se busca "definir las características de estos actos, entender su funcionamiento y identificar a los responsables".

Basándose en las pruebas obtenidas durante los 20 días de secreto de sumario, la Fiscalía considera que estos hechos habrían generado un daño económico al Estado Nacional y, de manera particular, a los beneficiarios de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.

Parte de esta estructura irregular podría implicar a la Suizo Argentina y otras droguerías, que habrían jugado un papel clave en la realización de pagos indebidos a funcionarios del Gobierno Nacional, en el marco de compras y adquisiciones realizadas de manera ilegal por la ANDIS, con la complicidad de empleados públicos.

La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, tras la filtración de audios de Spagnuolo en los que se mencionan presuntos pagos de porcentajes realizados por las droguerías, los cuales habrían llegado a manos de funcionarios nacionales. En los audios, Spagnuolo menciona a "Lule" Menem y Karina Milei.

Por su parte, la defensa de los propietarios de la Suizo Argentina, la familia Kovalivker, solicitó la nulidad de la investigación, alegando que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal. Este planteo deberá ser resuelto por el juez Sebastián Casanello, quien está a cargo del caso.