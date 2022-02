"¿Qué pasaría si cada respiración… cada sonido… cada momento fuera grabado?" anticipa la plataforma streaming, para anunciar la llegada del nuevo film de suspenso del premiado Steven Soderbergh.

HBO Max tendrá en su catálogo la película "Kimi", el thriller original del director ganador del Premio Oscar.

Protagonizado por Zoë Kravitz, la película cuenta la historia de Angela Childs, una analista tecnológica que revisa flujos de datos para Amygdala Corporation. Angela sufre de agorafobia y sigue una rutina estricta dentro de la seguridad de su apartamento estilo loft en el centro de la ciudad de Seattle. Entre pausas en la computadora, Angela coquetea, entre otras cosas, con su vecino de enfrente y se comunica con su madre, su dentista y su terapeuta a través de un video chat, para no dejar la comodidad del hogar.

Esta situación cambia cuando escucha algo extraño en uno de los streams que está analizando. Como considera arriesgado informar esta situación por correo electrónico, un compañero de trabajo le aconseja que vaya a su oficina central y hable directamente con la ejecutiva Natalie Chowdhury (Rita Wilson) y la alerte. Llegar a la oficina es un gran desafío para ella, pero está decidida a hacer lo correcto, aunque no tiene idea de lo que realmente sucederá cuando sale de su zona de confort.

En cuanto al guion de David Koepp, Soderberg asegura: “Es un genio. He llegado a un lugar en mi carrera en el que generalmente hago muchas notas sobre los guiones que se me presentan, pero cuando terminé el de David, no tenía ninguna. Estaba perfectamente ejecutado. Lo dejé así, y supe que no podía esperar para ver la película", se expresa en el comunicado de difusión de HBO Max.

Sobre la elección de Zoë Kravitz (Hija del actor y músico Lenny Kravitz) como protagonista, explica: "Una de las cosas en las que uno tiene que pensar cuando está por arrancar una película como esta, es ¿puede esta persona llevar adelante cada una de las escenas? Zoë es alguien a quien vengo observando hace un tiempo. En particular, cuando vi su trabajo en la serie, 'High Fidelity', no tuve dudas en toda su capacidad como actriz, y eso se confirmó inmediatamente cuando comenzamos a filmar".

Junto a Kravitz, la película está protagonizada por Byron Bowers ("No Sudden Move"), Jaime Camil ("Schmigadoon"), Erika Christensen ("Traffic"), Derek DelGaudio ("Derek DelGaudio's In & Of Itself"), Robin Givens ("Riverdale"), Charles Halford ("Logan Lucky"), Devin Ratray ("Mosaic"), Jacob Vargas ("The 33") y Rita Wilson ("Mamma Mia!").

"Kimi" es dirigida por Steven Soderbergh, con la producción de Michael Polaire y Koepp. Detrás de escena, Soderbergh se unió a sus colaboradores frecuentes, el diseñador de producción Philip Messina ("Erin Brockovich"), la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick ("Logan Lucky", "Behind the Candelabra") y el compositor Cliff Martinez ("Contagion", "Traffic").

"Kimi" se verá solo en HBO Max desde el 10 de febrero.



Mirá el tráiler: