El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger calificó de "infantil e irresponsable" al Congreso por votar la reforma previsional y el aumento de presupuesto universitario que motivaron dos vetos del presidente Javier Milei.

"Es como cuando un niño le pide a sus padres 'comprame, comprame' y no evalúa cuánto sale", dijo el funcionario en una entrevista con Radio Mitre.

Sturzenegger también apuntó contra el paro de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas e insistió con la privatización de la empresa estatal.

"El aumento que puede conceder el Estado es de cero por ciento hasta que la empresa pueda tener una ganancia, no puede venir al contribuyente a pedirle más dinero", afirmó el titular de Desregulación y Transformación del Estado.

Otro de los temas que destacó el economista es la reglamentación de la reforma laboral que estimó para la semana próxima.

Entre los cambios destacó el "fondo de cese" que fija la posibilidad de cambiar el sistema indemnizatorio para "eliminar la industria del juicio".

"Cuando las cúpulas negocien esto si a una empresa no le gusta dice bueno yo no soy parte y un trabajador si no le gusta dice yo no soy parte y me quedo con la ley de contrato de trabajo", señaló Sturzenegger.

En materia de inflación el funcionario también contestó a las críticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la suba de julio.

"Lea bien al Milton Friedman, ésta inflación que tenemos hoy es la de su Gobierno. El rezagos de la política monetaria es de entre doce meses y dieciocho meses", justificó el extitular del Banco Central.