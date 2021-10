Autos, propiedades y hasta una carta que le envió Fidel Castro, formarán parte de la subasta de bienes que pertenecían a Diego Maradona.

La jueza civil de La Plata, Luciana Tedesco Rivero, autorizó el pedido de los herederos del Diez para hacer frente a las deudas en tanto rige la prohibición sobre el uso del dinero de la sucesión.

Según informó Infobae la subasta estará a cargo de la empresa Adrían Mercado y se realizará a través de un streaming que abrirá el juego a ofertas de todo el mundo.

Entre las ofertas estará una casa ubicada en Cantilo al 4000 que Maradona le había regalado a sus padres en la década del 80'. El precio de base será de 900 mil dólares.

Además también estará a la venta un duplex que el campeón del mundo tenía en Mar del Plata a pocos metros de la costa, con una línea de largada en 65 mil dólares.

También se subastarán autos como una miniban Hyunday H1 modelo 2018 en 38 mil dólares, un BMW M4 del 2019 con la firma de Maradona en el parabrisas a 165 mil dólares y otro BMW 750l del 2020 a 225 mil dólares.

"Acordamos con todas las partes involucradas que no será nada que tenga valor sentimental. Por ejemplo, las camisetas que ingresarán son aquellas que Diego no usó o que le daba la marca deportiva que lo vestía. Quedamos entre todos que las camisetas firmadas o los premios no se rematarán”, le dijo el abogado de uno de los herederos a Infobae.

Otros de los elementos que podrán ser adquiridos en la subasta con televisores, cuadros, remeras, maquinas de entrenamiento, botines, diplomas y una carta que le envió Fidel Castro.