Finalmente, la quita de subsidios en la tarifa de luz para los sectores residenciales de Altos Ingresos y para aquellos que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios en Energía (RASE), se postergó y regirá para los consumos de octubre, es decir que impactarán en las facturas que comiencen a llegar en noviembre.

Así lo resolvió la Secretaría de Energía de la Nación y lo comunicó a Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, desde donde informaron de la situación a las empresas que prestan el servicio en los distintos puntos del país, entre ellas EPEC, para que facturen septiembre tal como lo venían haciendo hasta ahora.

Cabe recordar que la quita de subsidios comenzaba a regir desde el 1º de septiembre, aunque eso solo sucedió para el sector comercial e industrias.

De acuerdo a la información oficial, la postergación de la entrada en vigencia para el sector residencial, se debe al alto porcentaje de la población que no se anotó en el RASE, cuestión que era obligatoria para todas las personas, aún las que reciben planes sociales y otras ayudas estatales. Hay un 35% de personas que no se anotaron para seguir recibiendo los subsidios, lo que equivale a 5 millones de hogares en todo el país.

Cabe recordar que quienes no se anotaron en el Registro son considerados como de Altos Ingresos y por ende, pierden el subsidio de manera paulatina. Un 20% de quita en la primer factura, un 40% en la siguiente factura y el 40% restante en la tercera, momento a partir del cual comienzan a pagar una tarifa plana.

El sitio para inscribirse aún está habilitado en el sitio web argentina.gob.ar/subsidios, en el que hay que ingresar para completar el formulario de inscripción, que es una declaración jurada y para el que es necesario contar con el número de cliente y número del contrato que figuran en la boleta y otros datos personales.

Las estimaciones oficiales señalan que si bien una parte puede corresponder a personas que no lo se anotaron porque decidieron no solicitar el subsidio, gran parte de ese porcentaje son personas que no se inscribieron por falta de información o conectividad pero que, por su nivel de ingreso, deberían seguir subsidiados.

Hubo otros factores concurrentes para la decisión, entre los que se cuentan la llegada de las listas con los usuarios que perderían los subsidios comenzó a llegar recién en la segunda mitad de septiembre, sobre todo en las provincias; la normativa estaba incompleta y se debieron publicar nuevas resoluciones que no se podían aplicar en forma retroactiva; y, por último, se requirió una adecuación de los sistemas de facturación.