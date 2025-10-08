El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación temporal de los impuestos las exportaciones de acero, aluminio y productos derivados. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 726/2025, regirá hasta fin de año o hasta que los países involucrados reduzcan sus aranceles por debajo del 45%.

Como argumento, el Ejecutivo aseguró que la disposición “busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales”.

De esta forma, la quita de la alícuota beneficiará a una serie de productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), entre ellos: barras de acero, perfiles, aluminio en bruto, así también como diversos tipos de laminados de hierro o acero.

La Secretaría de Coordinación de Producción será la encargada de dictar las normas para implementar la medida, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Además, deberá informar la lista de países que aplican como posibles destinos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)