Tener armas parece un trámite cada vez más sencillo de hacer. En los últimos días el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei anunció “Tenencia Express”, una nueva modalidad para gestionar - de manera digital - los permisos para que civiles puedan portar armas.

Desde el Gobierno destacan que se trata de una medida destinada a reducir los tiempos de espera. Pero desde sectores involucrados en los planes de desarmes de civiles, pusieron en foco la peligrosidad que implica en lo discursivo hacer hincapié en lo “exprés” de un trámite de este estilo.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, charló con Martín Angerosa, abogado y miembro co fundador de la Red Argentina para el Desarme, que analizó esta nueva medida del Gobierno Nacional.

Angerosa también es ex Coordinador Nacional del Plan de Desarme y ex delegado de RENAR- ANMAC en Córdoba. Amplio conocedor del tema en particular sostiene que en este anuncio “hay mucho humo” porque para adquirir un arma de fuego “siguen vigentes la Ley Nacional de Armas y los decretos que establecen los requisitos”.

“Los requisitos son los mismos de siempre, solo que en lugar de hacerlos con formularios en papel, ahora se hace de manera digital”, apuntó el referente de la Red Argentina para el Desarme.

“Hay mucho de marketing político, de avanzar en el discurso de que la gente se arme y eso va en contra de lo que la mayoría de la población argentina quiere”, sostuvo Angerosa.