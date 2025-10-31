El bloque PRO en la Cámara de Diputados sufre nuevas bajas. Siete legisladores, entre los que se destaca la cordobesa Laura Rodríguez Machado, recientemente relecta por la lista de La Libertad Avanza (LLA), pasaron definitivamente al bloque oficialista.

Según los cálculos actuales, el bloque de LLA comenzará a exhibir un piso de 87 diputados, ampliado eventualmente con otros aliados, y llega de esta manera al tercio vital para blindar vetos presidenciales y bloquear un eventual juicio político impulsado por sectores opositores.

Fueron determinante para este reparto las gestiones de la actual ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich. La motivación central por parte del Gobierno nacional es bloquear cualquier revés relativo a vetos y decretos presidenciales, y evitar iniciativas opositoras que puedan derivar en un juicio político al presidente Javier Milei.

“El primer objetivo es asegurar el tercio para que el avance que votaron los argentinos tenga un escudo protector”, dijo a la prensa Rodríguez Machado, quien renovó banca tras ocupar en el cuarto lugar en la lista de LLA por el distrito Córdoba.

Los otros diputados ligados a la ministra de Seguridad que pasarán a formar parte del bloque de LLA en la Cámara Baja son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Silvana Giudici, de Ciudad de Buenos Aires; Patricia Vásquez, de provincia de Buenos Aires; y los electos María Luisa González Estevarena (Buenos Aires) y Carlos Almena (San Luis).