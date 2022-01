Se presentó la lista anual de The New York Times acerca de los 52 destinos sugeridos para el turismo. Esta vez se realizó con una variante: la mirada no estuvo puesta solamente en la belleza de los lugares o lo más innovadores sino en sitios donde los visitantes pudieran ser parte de la solución a problemas como el sobreturismo o el cambio climático. Para deleite de los argentinos, en el sexto lugar se encuentran los Esteros del Iberá. Un lujo para el país y en especial para la provincia de Corrientes.

"Con la pandemia llegando a su tercer año calendario, los viajes globales son más posibles, pero sigue siendo difícil y está plagado de incertidumbre", señala el artículo, publicado en la sección Travel del diario.

Pero además, no solo se trata de advertir sobre la pandemia, también es importante, en una vuelta al mundo, hablar del cambio climático y los estragos en algunos paisajes (incendios, tormentas, niveles del agua, etc). Se sabe, la industria de viajes es responsable de entre el 8% y el 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Qué destacan

Entre las descripciones que hacen desde el New York Times para justificar la elección de este sitio natural, caracterizado por sus pastizales y humedales, está presente el trabajo de la fundación Rewilding Argentina, que intervino y comenzó a comprar y donar tierras.

"Hoy, el Parque Iberá es uno de los más grandes de Argentina... con praderas, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales. La fundación ha salvado de la extinción a decenas de especies aquí, en particular yaguaretés, osos hormigueros gigantes y nutrias de río gigantes, y se ha convertido en un refugio para venados de los pantanos, el aguará guazú, ñandúes, aves de pastizales y el yetapá acollarado o yetapá de collar", escribe Danielle Pergamento en su articulo, en relación con la elección del lugar.

Vale recordar que en 2018 se creó el Parque Nacional Iberá, que se compone de cuatro portales con ingresos independientes y es parte de la Reserva Natural del Iberá de la provincia de Corrientes, creada en 1983 y con una superficie total de 1.300.000 hectáreas.

Desde la web de Iberá, señalan que "años atrás el Iberá era esa zona improductiva que dividía la provincia y que no se sabía muy bien qué hacer con ella. Hoy, es el corazón que une a los correntinos y en este contextos el Gran Parque Iberá se ubica como un territorio inteligente que contribuye al progreso sustentable y al crecimiento económico de Corrientes, con le potencial de generar más de 20 mil puestos de trabajo".

Para conocer la región hay que elegir uno de los tantos portales de ingreso -cada uno con diferente grado de desarrollo de infraestructura y servicios turísticos- y un modo de conocer el lugar. Hay navegaciones, cabalgatas, caminatas y más.

Los 52 destinos

Entre los otros destinos turísticos de la lista, hay lugares en Italia, como un pequeño pueblo cerca de Venecia llamado Chioggia; el parque Chimanimani en Mozambique, el pueblo El Hierro en España; Little Camute River en Chicago; el parque Cerro Castillo en Chile; y Daintree Rainforest en Australia, entre otros.

1. Chioggia, Italia

2. Chimanimani National Park, Mozambique

3. Queens, Nueva York

4. Northumberland, Inglaterra

5. Zihuantanejo, México

6. Iberá Park, Argentina

7. Alentejo Wine Region, Portugal

8. Archipiélago de Luyacan, The Bahamas, Turks y Caicos

9. Evia, Grecia

10. Cobscook Shores, Maine

11. Hoonah, Alaska

12. Cleveland, Ohio

13. Courmayeur, Italia

14. Red River Delta, Vietnam

15. Sudáfrica

16. Uttarakhand, India

17. Isla Fogo, Newfoundland, Canadá

18. The Great Highway, San Francisco

19. Kioto, Japón

20. Bosque Nacional El Yunque, Puerto Rico

21. Sierra Leone

22. Eslovenia

23. El Hierro, España

24. Península Summerland, Australia

25. Dana Biosphere Reserve, Jordan

26. Gouda, Países Bajos

27. Thy, Dinamarca

28. The Red Sea Mountain Trail, Egipto

29. Little Calumet River, Chicago

30. The Inner Hebrides, Escocia

31. Normandía, Francia

32. Estes Park, Colorado

33. Isla Kunta Kinteh, Gambia

34. Napoles, Italy

35. Höga Kusten, Suecia

36. Humboldt, Kansas

37. Groenlandia

38. Marrakesh, Marrueco

39. Northland, Nueva Zelanda

40. Vancouver Island, British Columbia, Canadá

41. Elijio Panti National Park, Belice

42. Sarasota, Florida

43. Vanuatu

44. Santa Cruz County, California

45. Parque nacional Serra da Capivara, Brasil

46. Parque Nacional Saguaro, Arizona

47. Islas Cíes, España

48. Mónaco

49. Bronzeville, Milwaukee

50. Parque nacional y Reserva Thaidene Nëné, Canadá

51. Parque Nacional Cerro Castillo, Chile

52. Daintree Rainforest, Australia