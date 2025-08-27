La venta directa de celulares, aires acondicionados, monitores y televisores desde Tierra del Fuego comenzó a funcionar este miércoles, después del anuncio de la implementación del sistema courier en mayo pasado.

La empresa Mirgor fue la primera en poner a disposición de los consumidores la nueva modalidad de compra desde su página web. Mientras que la firma Newsan la incorporaría desde el sábado, según publicó Clarín.

La compañía, que tiene entre sus accionistas a Nicolás Caputo, suspendió días atrás a más de 360 trabajadores de diferentes plantas radicadas en la provincia más austral del país por el impacto de la apertura importadora.

El sistema de venta directa, que tiene límites y condicionalidades, permite acceder a productos con una rebaja del 20% a 30% en el precio.

La modalidad de compra, que se promociona con una demora de 24 horas en llegar a cualquier punto del país, sólo permite adquirir tres productos iguales por año y tiene un límite de US$ 3.000 por envío.