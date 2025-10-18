Trabajadores del Hospital Garrahan encabezan este sábado una caravana hacia la Quinta de Olivos para exigir la reglamentación de las leyes de Emergencia en Pediatría y en Discapacidad junto con el Financiamiento Universitario.

Los equipos de salud se movilizan en autos, bicis y motos desde el Congreso para llegar a la residencia del mandatario, quien se encuentra de gira por Santiago del Estero y Tucumán.

“Por las infancias, la discapacidad y la universidad: las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresó la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan.

Ver: De visita en Santiago, Javier Milei volvió a polarizar con el kirchnerismo



Las marchas de los sectores afectados por el gobierno del presidente Javier Milei se multiplicaron en el último tiempo. La Libertad Avanza perdió la batalla parlamentaria después de los rechazos a los vetos del jefe de Estado y apuesta a judicializar las leyes bajo el argumento de la falta de fondos asignados.

Ver: Un juzgado de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad



En materia de discapacidad, el viernes pasado el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca ordenó que se restituyan todas las pensiones suspendidas en todo el país.