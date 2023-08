El ciberataque que sufrió el PAMI el miércoles pasado sigue generando complicaciones, ya que -a casi una semana del hackeo- todavía no hay una precisión acerca de cuándo podría restablecerse el sistema de carga on line . No obstante, desde el organismo garantizaron las prestaciones a jubilados y pensionados a través de la carga manual y en formato papel.

"La atención de los beneficiarios estaría normalizada y sería como se realizaba antes: de manera manual y con papel. La receta no será electrónica, sino una receta que le deberá hacer el medico de cabecera en formato papel", indicó Horacio Martínez, delegado de la entidad.

Los estudios, las prescripciones y las recetas se realizan en papel, a la vieja usanza, hasta que se restablezca el sistema. Las farmacias las tienen que recibir. Si ya estaban cargadas antes del hackeo, no debería haber problemas a la hora de retirar los medicamentos, según explicó la especialista de los SRT, Cecilia Lorenzo.

Cuando se necesite la renovación de tratamientos oncológicos, ambulatorios y especiales, diabetes y suplementos nutricionales, la misma se hará de manera automática mientras dure la afectación de la carga on line.

En cuanto a la atención médica, Lorenzo señaló que los médicos de cabecera podrán transmitirlas a la Red PAMI una vez que se reestablezca el sistema. No se suspende ningún turno programado.

En tanto, en relación a las clínicas que atienden por la obra social de los jubilados y pensionados, algunas de ellas están exigiendo que los turnos sean sacados de manera presencial en cada centro médico. No se otorgarán a telefónicamente.

Cuándo podría restablecerse el sistema

“Estamos viendo que sacan protocolos para la atención, se ve que puede llevar su tiempo, pero no sabemos cuánto”, dijo el delegado Martínez a Cadena 3.

Cabe recordar que el hackeo afectó la atención en todas las delegaciones que el PAMI tiene en el país. Según se comunicó oficialmente, se trató de un “ciberataque” y la información de los servidores “se halla resguardada y protegida”.

El ataque también afectó a los empleados de la obra social, que todavía no pudieron cobrar su sueldo.

Mirá el informe de Cecilia Lorenzo en Canal 10: