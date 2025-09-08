El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, publicó este lunes un posteo donde afirma que el mandatario "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, se lee en el post.

“El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, agregó el vocero Adorni.

“Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", expresó Adorni.