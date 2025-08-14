Las jubilaciones y pensiones nacionales tendrán un incremento del 1,9% en el mes de septiembre tras la publicación que hizo el Indec sobre el índice de Precios al Consumidor.

Anses deberá reajustar los haberes en base al decreto que rige desde fines de abril del 2024 y tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que fijaba una incremento extraordinario del 7,2% junto a un aumento del bono.

La actualización para los haberes mínimos llevará el valor a $320.277 en bruto; mientras que la PUAM será de $256.150 y la pensión no contributiva de $224.123.

A estos valores se le debe sumar el bono de $70 mil que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Por lo tanto los saldos finales serían de $390.220,69 para la jubilación mínima, de $326.150,11 para la PUAM y de $294.123,50 para la pensión no contributiva.

El ajuste por inflación también llegará a la Asignación Universal por Hijo que en septiembre será de $115.088 por hijos menores de 18 años, y de $374.744 por hijos con discapacidad. Cabe aclarar que los beneficiarios cobrarán el 80% porque el 20% restante se deriva a un pago anual tras el cumplimiento de condiciones de educación y salud.