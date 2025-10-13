La cotización del dólar tuvo una fuerte baja este lunes después de la confirmación del salvataje de Estados Unidos, y la intervención directa en el mercado cambiario que ocurrió el jueves antes del comienzo del fin de semana largo.

La pizarra del Banco Nación exhibió que el dólar minorista cerró a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta.

La baja de $71 se convalidó la mayor caída de la cotización del tipo de cambio desde el 7 de mayo pasado post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la aplicación de las bandas cambiarias.

Este lunes el presidente Javier Milei dijo que el acuerdo con Estados Unidos “sacó de la cancha al fantasma del default” y aseguró que "a los argentinos le van a salir dólares por las orejas".

Milei se encontrará con su par norteamericano, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.

Por otra parte las cotizaciones financieras y el dólar blue también cerraron la primera rueda cambiaria de la semana con cotizaciones a la baja. El MEP a $1.410, el CCL a $1.428 y el blue a $1.405.