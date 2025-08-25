Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, la campaña nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Más de 140 agencias de todo el país participarán con promociones en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias, tanto para destinos nacionales como internacionales.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el turismo en temporada baja y fomentar la planificación de viajes de cara al verano. Durante siete días, los usuarios podrán acceder a rebajas de hasta el 60%, así como a opciones de pago en cuotas —con y sin interés— a través de distintas tarjetas de crédito.

Las alternativas de pago incluyen planes en cuotas bancarias, disponibles con o sin interés, mediante tarjetas de crédito. También, hay paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Además, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

Cuotas y beneficios

En esta edición, Aerolíneas Argentinas se suma con planes especiales para volar dentro del país, disponibles exclusivamente a través de agencias de viaje. La financiación se enfocará en turismo interno, ya que la normativa actual impide la compra en cuotas de viajes al exterior con tarjeta de crédito.

Travel Sale 2025

El Travel Sale ya es considerado un clásico en la agenda de la industria turística argentina y representa una oportunidad estratégica para planificar vacaciones con precios diferenciales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Perú, Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con beneficios y acciones exclusivas.

Con más de 140 agencias de viajes participantes, la edición 2025 promete consolidar la tendencia de los últimos años: acercar promociones masivas al público en un contexto de consumo cada vez más golpeado, pero con un sector turístico que busca reactivarse a través de grandes descuentos y facilidades de pago.

Recomendaciones para comprar seguro

Para aprovechar las ofertas online sin riesgos, los organizadores aconsejan: