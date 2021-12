Trelew: incendiaron la sede del diario El Chubut

Un grupo de personas incendió este lunes por la noche el edificio del diario El Chubut en Trelew.

El ataque provocó la destrucción de varios elementos del medio de comunicación. Afortunadamente, no se registraron heridos.

"Anoche, el diario EL CHUBUT fue blanco de un ataque ya no solo a la libertad de prensa, fue a los trabajadores, a padres y madres de familia, hijos, gente que a diario realiza una tarea como muchos otros con el fin de llevar el pan a sus hogares", informó el medio en un comunicado.

El ataque se produjo en medio de las protestas por la ley de zonificación minera.

"En la manifestación que derivó en ataque podría decirse que habría muchos trabajadores, que seguramente no avalan la violencia y la intolerancia. Pero nunca un reclamo popular puede ser contra los trabajadores, las familias. ¿Quién pueden entenderlo? ¿Cómo asumir que la clase trabajadora atente contra fuentes de empleo real?", remarcó el medio.

"Esto ya no es minería sí o minería no. Se trata de preservar la democracia, la diversidad de opinión, entender que así no podremos progresar. Ahora vendrán las voces de solidaridad y repudio al ataque. Desde ya muchas gracias. Pero antes deberían preguntarse ¿Cómo llegamos a esto?", concluye el diario.