La causa por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fue derivada a la justicia federal tras recaratularse como “homicidio vinculado al narcotráfico”.

El fiscal Adrián Arribas convocó a una audiencia para este viernes donde volverá a indagar a los imputados bajo la hipótesis de una venganza por el robo de varios kilos de droga, según informó Todo Noticias.

De acuerdo al documento que sostiene la investigación, un grupo allegado a las víctimas le habría robado el botín a la banda narco que integraban, entre otros, Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez y Matías Ozorio.

Las tres jóvenes fueron engañadas por la organización al proponerles pagarles 300 dólares a cada una por participar de una fiesta. Aquella noche, Brenda, Morena y Lara subieron a una Chevrolet Tracker blanca que las llevó hasta la casa de Florencio Varela donde las asesinaron y las enterraron.

La investigación que llevó a cabo Arribas diferenció roles dentro de la banda y estableció imputaciones diferenciadas. Mientras se mantiene la orden de captura para otros tres implicados.

La carátula del triple femicidio abarca la imputación de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

En calidad de coautores fueron incluidos: Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor "El Duro" Sotacuro y Maximiliano Andrés Parra.

En un segundo gripo figuran Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra a quienes se les quitó el agravante de violencia de género.

Mientras que Maximiliano Andrés Parra y Iara Daniela Ibarra también están acusados de encubrimiento agravado por haber limpiado la escena del crimen.

La Justicia argentina espera que avance el pedido de extradición del Tony “Pequeño J” Valverde, quien se encuentra preso en Perú, para poder tomarle indagatoria y establecer su imputación.