Matías Ozorio, de 28 años, se convirtió en el octavo detenido por el triple femicidio en Florencio Varela, cuyo principal acusado es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J".

El joven, que vivía en Barracas, ciudad de Buenos Aires, fue detenido en Perú tras una orden de detención internacional que activó Interpol días atrás.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió en su cuenta de X un video en el que el joven aparece junto a un oficial de la policía peruana que lo interroga.

“Me trajeron engañado unos narcos mafiosos a los que yo les debía plata; hace dos días me escapé. Me trajeron por Paraguay y por la selva, la banda de Trujillo me dijo que yo tenía que ser capitán”, dice el joven, con el pelo despeinado después de haber estado viviendo en la calle.

Ver: Triple femicidio: difunden la imagen del narco que habría ordenado los asesinatos



Ozorio es sospechoso de haber estado presente en el momento en que fueron masacradas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

"Sería el numero 2 de esta banda, es importante esta detención, veníamos siguiendo el rastro hasta Perú, uno por uno tienen que seguir cayendo para que no haya impunidad por el asesinato de estas tres jóvenes", dijo Bullrich en una entrevista con Todo Noticias .

La funcionaria también dijo que sospechan que la salida de Ozorio del país se produjo en colectivo, junto a Víctor Sotacuto, quien fue detenido en Villazón, Bolivia.

“No parecen bandas sofisticadas pero si el nivel de salvajismo, el hecho que no estuviera bajo el radar indica que es una banda que nació hace poco tiempo y entró en esta mezcla de extorción droga y prostitución”, dijo Bullrich.

En declaraciones a la prensa, los familiares de Osorio comentaron que el joven se había alejado en el último tiempo después de contraer deudas por invertir en criptomonedas. El diario Clarín publicó que figura como “deudor irrecuperable” en los registros del Banco Central.

El joven habría provocado que lo echen a su trabajo de camillero, en el Hospital Italiano de Buenos Aires para invertir el dinero de la indemnización en inversiones financieras que lo arrastraron a las deudas millonarias.