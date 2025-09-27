Las autoridades a cargo de la investigación sobre el triple femicidio en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, difundieron este sábado la imagen del principal acusado de haber ordenado a un grupo de sicarios asesinar a Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) el viernes pasado.

El "Pequeño J" dejó de ser un "fantasma" para la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, después del pedido de captura internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, según informó Infobae.

Después de una serie de allanamientos en Villa Zabaleta, ciudad de Buenos Aires, y de la detención del quinto apuntado, Lázaro Víctor Sotacuro en un hostal de la ciudad boliviana de Villazón, las fuerzas de seguridad apuntan a cercar a Valverde Valverde Victoriano bajo la hipótesis de un intento de fuga del país.

Hasta el momento la fiscalía que lleva adelante la investigación mantiene la hipótesis de un triple femicidio que habría sido encargado por el "Pequeño J" a un grupo de sicarios y se habría difundido por un grupo cerrado de WhatsApp.

Los investigadores de la causa no tenían antecedentes del principal acusado por delitos previos o vínculos con causas de narcotráfico. Lo mismo había ocurrido con otros de los cinco detenidos quienes se negaron a declarar en sede judicial.

El viernes a la noche Interpol activó un alerta de Interpol para capturar a , Lázaro Víctor Sotacuro, quien habría manejado el auto de apoyo que siguió a la camioneta que llevaba a las tres víctimas hasta la casa de Florencia Varela donde fueron asesinadas.

El hombre de nacionalidad argentino-peruana fue detenido por fuerzas federales en Bolivia, a unos seiscientos metros de la frontera con Argentina.