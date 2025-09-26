Triple femicidio: emiten pedido de captura internacional para Matías Agustín Ozorio

Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien sería la mano derecha de líder narco “Pequeño J”, acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, Buenos Aires.

VER: Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos se negaron a declarar

Gastón Duplaá, el fiscal a cargo de la causa en el principio, le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

“Pequeño J” es el apuntado como el ideólogo del crimen narco mas brutal del país: los investigadores solo tienen los datos de su nombre (Julio), su apellido sería Valverde o Montana y la 23 años de edad, además de su nacionalidad peruana.

Sin embargo no tiene datos sobre su documento nacional de identidad. Hubo allanamientos en una parrilla y un edificio, pero no hubo ningún resultado.

El funcionario judicial solicitó la captura del joven a nivel nacional e internacional.

Según los datos de la cedula, Ozorio nació el 11 de septiembre de 1997 y vive en Parque Patricios.

Hasta el momento hay 4 detenidos por el triple crimen: Maximiliano Andrés Parra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero.

La causa actualmente está en manos de Adrián Arribas, fiscal de Homicidios de La Matanza.