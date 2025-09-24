Triple femicidio: Ni Una Menos marcha en todo el país pidiendo justicia

La agrupación Ni Una Menos convocó a marchar por justicia en distintos puntos del país, por el triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) ocurrido en Buenos Aires.

El caso tomó repercusión nacional, ya que eran buscadas desde el viernes 19 de septiembre en La Matanza. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca. Una cámara filmó el momento en que subían al vehículo.

Finalmente fueron encontradas asesinadas en una vivienda en Florencio Varela.

"Este triple femicidio ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular", expresaron en un comunicado.

En Córdoba, la marcha se realiza este miércoles a las 20:00 en la Plaza de la Intendencia.