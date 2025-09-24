La agrupación Ni Una Menos fue parte de la convocatoria para la movilización que tuvo lugar este miércoles, exigiendo por justicia en distintos puntos del país por el triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) ocurrido en Buenos Aires.

En la ciudad de Córdoba, la Plaza de la Intendencia fue el lugar elegido.

El caso tomó repercusión nacional, ya que eran buscadas desde el viernes 19 de septiembre en La Matanza.

Por eso, la convocatoria en diferentes puntos del país fue masiva.

La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca. Una cámara filmó el momento en que subían al vehículo.

Finalmente fueron encontradas asesinadas en una vivienda en Florencio Varela.

"Este triple femicidio ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular", expresaron desde el Movimiento en un comunicado.