La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela sumó este miércoles dos nuevos pedidos de captura contra los presuntos autores de los asesinatos.

El sitio Todo Noticias informó que se trata de Alex Roger Idone Castillo, conocido como “Alex”, y David Gustavo Morales Huamani, apodado “Tarta” o “El Loco David”, ambos de nacionalidad peruana.

La identificación de los dos hombres relacionados con el narcotráfico partió de la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, el hombre que manejó uno de los autos de apoyo en el traslado de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Sotacuro Lázaro, detenido en la localidad boliviana de Villazón, afirmó que la noche del crimen el “Loco David” lo contactó para que lo llevara a una fiesta peruana y después lo recogiera en Florencio Varela. "Venían todos mojados, manchados de barro", dijo el hombre ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas.

Por otra parte, el diario La Nación dio cuenta de otra novedad en la causa, sobre el posible móvil del triple femicidio.

Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la casa donde fueron encontradas las víctimas, dijo que “alguien” le pagó a Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”, un millón de dólares para perpetrar los asesinatos por el robo de 30 kilos de cocaína.

“Porque le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver. ‘Duro’ estaba por encima de Julio, era el que le daba órdenes”, dijo González Guerrero en sede judicial.

Ante la pregunta de la fiscalía para identificar a “Duro”, la mujer dijo que así le dicen a Víctor Sotacuro Lázaro.