En las últimas horas, se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela. Las jóvenes estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre y eran intensamente buscadas en la zona de La Matanza. Tras una serie de allanamientos, detuvieron a cuatro personas mayores de edad que hoy serían indagadas por la Justicia, acusadas de homicidio agravado.

En detalle: quiénes son los detenidos

El martes por la noche, los investigadores de la causa llevaron a cabo un operativo en una vivienda de Florencio Varela, en donde aparecieron los restos de las tres jóvenes. Además, allí encontraron a los dos primeros sospechosos: Iara Daniela Ibarra (19) y Andrés Maximiliano Parra (18). Ambos son de nacionalidad argentina y residen en el barrio Santa Rosa, a 6 kilómetros del sitio del hallazgo. Cuando la policía irrumpió en la casa, estaban limpiando manchas hemáticas de la presunta escena del crimen.

Horas más tarde, la policía realizó allanamientos en un hotel de la zona, donde detuvieron a otras dos personas involucradas. Por un lado, se encontraba Miguel Ángel Villanueva Silva (27), un hombre de nacionalidad peruana, indocumentado en el país. Junto con él estaba su pareja, Magalí Celeste González Guerrero (28), una argentina que figura como productora hortícola en los registros de ARCA. Ambos serían los propietarios de la vivienda donde fueron halladas las mujeres, aunque también se investiga su vínculo con narcos que operan en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

La investigación

La causa se encuentra en manos del fiscal Gastón Dupláa de la UFI N°2 de La Matanza. Este jueves comienza la indagatoria a los cuatro detenidos, que podrían ser imputados de homicidio agravado. Los agravantes aun no fueron determinados, pero, de acuerdo a Infobae, es posible que se apliquen las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, no descartó nuevas aprehensiones a medida que avance la investigación. “Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales e intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco”, declaró.