El dólar blue y las cotizaciones de dólar MEP y Contado Con Liquidación volvieron a dar un salto este martes en medio de rumores sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la modificación del ancla cambiaria que mantiene el gobierno nacional.

Los "cueveros" comenzaron a llegaron a ofrecer los billetes verdes a $ 1265 para la compra y $ 1285 para la venta, lo cual representa un salto de $30 y suma $45 en dos días, según informó El Cronista.

Los dólares financieros también calentaron motores en la jornada cambiaria del martes con valores de $1.285,37 para el CCL y de $1.281,54 para el MEP, lo cual representa el valor intradiario más alto en los últimos seis meses, de acuerdo a lo que publicó IlProfesional.

Este panorama dio cuenta de las infructuosas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien negó exigencias del FMI y dijo que las medidas que tome el gobierno "no afectarán a la gente".

El titular del Palacio de Hacienda eligió marcar la postura oficial en una entrevista en el Canal A24 con el el periodista Antonio Laje.

"Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio", dijo Caputo.

Las turbulencia en el panorama financiero comenzaron el viernes pasado cuando el Banco Central de la República Argentina debió vender u$s 474 millones, el monto más alto desde diciembre del 2024, para sostener el valor de la divisa norteamericana.