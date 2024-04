Una docente de la ciudad de Bahí Blanca sufrió una fortísima agresión fisica por parte de un alumno de 11 dentro del aula en la que impartía clases.

Ocurrió este jueves en la Escuela primaria provincial N° 25 de Bahía Blanca, cuando la docente le pidió al niño que se sacara la capucha del buso para estar en clases y este reaccionó con extremada violencia golpeando a la profesora en su rostro.

La agresión fue de tal magnitud, que la mujer debió ser trasladada a un hospital en donde constataron que los golpes de puño recibidos le ocasionaron fractura del maxilar y desplazamiento del tabique nasal por lo que debió ser asistida por profesionales médicos.

Tras el incidente, la docente habló con el periodista bahiense Germán Sasso a quién expresó que el niño ya había tenido actitudes violentas como insultarla, pero que nunca se imaginó que llegaría a pegarle con semejante violencia.

“Hace 20 años que soy docente, este es un caso particular, el resto de mis alumnos no son así. Tengo excelentes alumnos. siempre me ha ido bien en las escuelas y además es una escuela donde todos trabajamos a la par”, sostuvo la maestra durante la entrevista y agregó que “la herramienta más importante para combatir la violencia es el diálogo” con los estudiantes y las familias”.

Desde la sede provincial de la Región Educativa Nº 22, se emitió un comunicado en el que se informó que los directivos de la EP Nº25 y personal de supervisión y orientación escolar acompañaron “en todo momento” tanto a la docente agredida como al alumno involucrado y su familia.

“Ante el grave hecho ocurrido en la Escuela Primaria 25 de Bahía Blanca, comunicamos que se abordó la situación de acuerdo a lo establecido en la normativa”, indicaron.

Asimismo, precisaron que las autoridades están llevando a cabo una investigación “para definir las sanciones que corresponde. Las escuelas bonaerenses son territorios de paz y no admiten bajo ningún concepto la agresión ni la violencia”, expresaron en el comunicado lleva la firma de la Inspectora Jefe Distrital de Educación, Julieta Conti, y del inspector Jefe Regional de Educación Región 22, Claudio Martini.

En tanto, la investigación de oficio del golpe a docente quedó entonces en manos del Juzgado de Menores local, que deberá analizar si el menor era consciente de sus actos, y si puede hacer un último intento para intentar que se adapte a la vida en común que impone cualquier establecimiento escolar.