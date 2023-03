A través de un comunicado en Twitter, el Ejército Argentino informó el fallecimiento del cadete ingresante al primer año del ciclo lectivo en el Colegio Militar de la Nación, Lautaro Pilloud, “durante una actividad de servicio” en esa institución de la localidad bonaerense de El Palomar.

El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de marzo, cuando los ingresantes llevaban adelante actividades no especificadas en los comunicados emitidos por las autoridades militares, aunque se descarta que los hechos ocurridos son motivo de investigación interna.

El joven de 21 años era oriundo de la localidad de Baradero y falleció en medio de una actividad física de adiestramiento, en la que sufrió una descompensación que lo llevó a la muerte.

“Es con hondo pesar que informamos el fallecimiento del cadete de Ier Año Lautaro Pilloud, durante una actividad del servicio en el @CMN_Argentina. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento. #QEPD”, afirma el mensaje el Ejército Argentino.

Paralelamente, el Colegio Militar de la Nación de El Palomar, hizo lo propio a través de su cuenta de Facebook, adonde expresa también sus condolencias a la familia del joven fallecido durante una actividad en una jornada muy calurosa.

Ahora habrá que esperar los resultados de la autopsia del joven fallecido, como así también las investigaciones internas dentro de las instituciones mencionadas, para deslindar eventuales responsabilidades, si las hubiera.

Su padre, Javier lo despidió con un conmovedor posteo en su cuenta de Facebook: “Mi negro hermoso porque te esforzaste tanto, me arrancaste el corazón pa. Tan hermoso y lleno de vida, tan compañero, tan buena persona, no entiendo xq te me fuiste negro. Cómo te voy a extrañar pa como vamos a hacer para seguir sin vos mi negro”.

“Siempre le pedí a Dios que te cuidara y yo daba mi vida por vos Dios te llevo a su lado pa. Se me desgarra el alma negro. No entiendo en dónde estoy y se que tengo que ser fuerte por Bren y Mami. Te prometo que las voy a cuidar pa. SOS mi angelito, que Dios te tenga presente y seas un soldado de el pa, como vos siempre quisiste mi negro. Ojalá nos encontremos mi negro te super Amo pa como te decía todos los días que te mensajeaba. Te super Amo pa. Te super Amo pa”